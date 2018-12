Sachsens Linke wählt Rico Gebhardt zum Spitzenkandidaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Linke hat Landtagsfraktions-Chef Rico Gebhardt zum Spitzenkandidaten zur Landtagswahl im kommenden September gewählt. Der 55-Jährige erhielt bei der erstmals durchgeführten Urabstimmung 88,7 Prozent der Stimmen, wie die Partei am Samstag in Dresden mitteilte. An der Urabstimmung hatten sich mehr als 4000 Mitglieder beteiligt. Gebhardt, gelernter Koch, ist seit 2004 Mitglied des Landtags. Einige Jahre lang war er innenpolitischer Sprecher der Fraktion, seit 2012 ist er Fraktions-Chef.

Die Mitglieder gaben zudem ein Votum ab, welche Themen die Schwerpunkte für die anstehende Landtagswahl bilden sollen. Neben dem Kampf gegen Faschismus stehen soziale Themen wie Wohnen, Pflege, Bildung, gleicher Lohn und gleicher Rente in Ost und West und die Überwindung des Billiglohnlandes Sachsen in der Gunst der Mitglieder vorn. Der Landesparteitag am 8. Dezember muss die Schwerpunkte noch beschließen.