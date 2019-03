Linke wollen mit vier Frauen an der Spitze in den Wahlkampf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Ein Kernteam von vier Frauen soll den Spitzenkandidaten der Linken, Rico Gebhardt, beim Wahlkampf für die Landtagswahl am 1. September 2019 unterstützen. Sein Vorschlag, das Team ausschließlich mit Frauen zu besetzen, sei auch eine direkte Antwort auf den Rechtstrend, sagte Gebhardt am Montag in Dresden. Es gehe um Gleichberechtigung und Solidarität statt Herabwürdigung und Spaltung.

Demnach sollen die Landtagsabgeordneten Susanne Schaper aus Chemnitz sowie die Dresdnerinnen Antje Feiks, Sarah Buddeberg sowie Marika Tändler-Walenta aus Mittelsachsen als Kernteam die Plätze zwei bis vier auf der Landesliste bekommen. Die Landesvorsitzende Feiks kandidiert für das Erzgebirge. Tändler-Walenta ist die einzige des Quartetts noch ohne Landtagsmandat. Gebhardt selbst war Ende vergangenen Jahres als Spitzenkandidat gewählt worden.

In Abstimmung mit diversen Parteigremien soll jetzt bis zum 9. April ein Vorschlag für weitere 15 Plätze bis zum Listenplatz 20 vorgelegt werden. Am 13. und 14. April kommt die Partei für die Wahl der Landesliste in Leipzig zusammen. Aktuell ist die Linke mit 27 Abgeordneten im Landtag vertreten.