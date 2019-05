Linke stellt Wahlprogramm vor: Privatisierungsbremse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Linke will eine Privatisierungsbremse in der Landesverfassung verankern. Demnach soll kommunales und staatliches Eigentum im Bereich der Daseinsfürsorge künftig nicht mehr privatisiert werden, teilte die Partei am Dienstag bei der Vorstellung ihres Programmes für die Landtagswahl am 1. September mit. Allerdings schwebt den Linken kein starres Verbot vor. Privatisierungen sollen per Bürgerentscheid oder Volksinitiative möglich sein. Im Wahlprogramm sind neun zentrale Projekte definiert. Einer betrifft die Wiederbelebung von Dorfläden, wie sie früher auf dem Lande üblich waren. Damit soll die Versorgung verbessert werden.