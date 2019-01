Kretschmer warnt vor Scheitern der Kohle-Kommission

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hat indirekt vor einem Scheitern der Kohle-Kommission gewarnt. Die Kommission dürfe sich nicht in zwei oder noch mehr Teile aufspalten, sagte er am Samstag auf einem Parteitag der sächsischen Union in Dresden. "Diese Kommission ist eingesetzt worden, damit sie zu einem einheitlichen Ergebnis kommt, auf das wir uns miteinander verlassen können." Völlig gegenteilige Meinungen seien keine Grundlage, um eine solche zentrale Frage zu entscheiden: "So geht das nicht." Politik müsse auf Fakten und Grundlagen beruhen. Zugleich forderte Kretschmer ein schnelleres Planungsrecht.