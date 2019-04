Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Holger Zastrow (50) ist erneut zum Landesvorsitzenden der FDP in Sachsen gewählt worden. Auf einem Landesparteitag am Samstag in Dresden stimmten 64,3 Prozent der Delegierten für den langjährigen Chef der Freien Demokraten. Wie Generalsekretär Torsten Herbst mitteilte, erhielt Zastrow 139 Ja-Stimmen. 73 Delegierte stimmten mit Nein, 4 enthielten sich. Zastrow steht seit rund 20 Jahren an der Spitze der Sachsen-FDP.