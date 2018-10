Hanka Kliese will SPD-Vize in Sachsen werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Landtagsabgeordnete Hanka Kliese will stellvertretende Vorsitzende der Sachsen-SPD werden. Über ihre Kandidatur informierte am Freitag der Landesvorstand. Demnach kam die 38-Jährige einer Bitte von Parteichef Martin Dulig nach. "Ihre einfühlsame und besonnene Art, Politik zu machen und sich für die Menschen einzusetzen, haben mich immer beeindruckt. In leisen Worten Großes auszudrücken ist eine Gabe, die nicht viele Politikerinnen und Politiker haben", erklärte Dulig.

Kliese soll Eva-Maria Stange (SPD) nachfolgen. Die Ministerin für Wissenschaft und Kunst tritt auf dem Parteitag am 27. und 28. Oktober in Dresden nicht wieder als Vize an. Der bisherige zweite Stellvertreter, Karsten Schütze - Oberbürgermeister der Stadt Markkleeberg - stellt sich erneut zu Wahl.