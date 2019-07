Freie Wähler wollen ins Parlament

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Freien Wähler (FW) wollen zur Landtagswahl am 1. September erstmals in das sächsische Parlament einziehen. "Wir sehen unser Potenzial bei etwa 13 Prozent", sagte Landeschef Steffen Große am Donnerstag. Im aktuellen Sachsentrend des MDR kamen die FW nur auf 3 Prozent der Stimmen. Zusammen mit Spitzenkandidatin Cathleen Martin und der ehemaligen Grünen-Fraktionschefin Antje Hermenau stellte Große in Dresden Eckpunkte des 37 Seiten umfassenden Wahlprogramms vor. Dies soll in Zusammenarbeit mit der kommunalen Ebene fortgeschrieben werden, hieß es.

Das Programm sieht eine stärkere Selbstbestimmung der Kommunen vor, die nach dem Willen der Freien Wähler künftig selbst über die Zahl der aufgenommenen Asylbewerber und Migranten entscheiden sollen. Zudem sollen die Polizei personell aufgestockt und Kitas kostenfrei werden. Für weniger Bürokratie sollen Gesetze und Verordnungen mit einem "Verfallsdatum" versehen und aller zwei Jahre überprüft werden.

Zudem spielte die Personalie Frank Hannig eine Rolle, der für die Freien Wähler Ende Mai in den Dresdner Stadtrat gewählt wurde und zur Landtagswahl als Direktkandidat im Görlitzer Wahlkreis von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und AfD-Kandidat Sebastian Wippel antreten soll. Es gebe nun eine "Kollision", so Große. Der Dresdner Anwalt wurde in dieser Woche als Pflichtverteidiger von Stephan E. berufen, der nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke tatverdächtig ist. Es sei zu befürchten, dass sein Mandat als Verteidiger künftig im Kontext mit Hannigs Engagement für die Freien Wähler dargestellt werde, so Große. Zudem werde das Mandat viel Zeit in Anspruch nehmen. Derzeit sei man mit Hannig über die Kandidatur im Gespräch.