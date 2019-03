Freie Wähler: mehr Respekt und Disziplin in den Schulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Freien Wähler in Sachsen fordern mehr Respekt und Disziplin in den Schulen. "Viele Lehrer sind am Ende ihrer Kraft", sagte Landeschef Steffen Große der Deutschen Presse-Agentur. Laut einer Umfrage des Lehrerverbands Bildung und Erziehung von 2018 gebe es an der Hälfte der Schulen in Deutschland psychische Gewalt und an etwa einem Viertel sogar körperliche Gewalt gegen Lehrer. Neben Arbeitsbelastungen seien auch zunehmend Disziplinprobleme Ursache für emotionale Erschöpfung oder eine Krankmeldung. Die Freien Wähler plädieren dafür, Rüpel, Mobber und Schulschwänzer wirksamer bestrafen zu lassen.