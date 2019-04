Frauke Petry Spitzenkandidatin der Blauen Partei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grimma (dpa/sn) - Ex-AfD-Chefin Frauke Petry ist Spitzenkandidatin der Blauen Partei bei der Landtagswahl in Sachsen. Die 43-Jährige wurde beim Landesparteitag nahe Grimma am Samstag mit 95,6 Prozent Zustimmung gewählt, wie die Partei am Sonntag in Dresden mitteilte. Die Politikerin war nicht anwesend, wie es hieß "aufgrund ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft". Die Chemikerin erwartet im Mai ihr sechstes Kind.

Für die Landesliste wurden weitere 15 Kandidaten bestimmt, darunter Generalsekretär Uwe Wurlitzer, Kirsten Muster, Andrea Kersten und Gunter Wild. Sie sind wie Petry fraktionslose Abgeordnete und waren früher in der AfD-Fraktion. Die Blaue Partei, die in Umfragen zusammen mit anderen Kleinstparteien unter "Sonstige" geführt wird, hat nach Angaben eines Sprechers aktuell knapp 100 Mitglieder im Freistaat.