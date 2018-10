Dulig: Nur SPD kann AfD in Sachsens Regierung verhindern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Für Sachsens SPD-Chef Martin Dulig kommt es bei der Landtagswahl 2019 vor allem auf seine Partei an. "Wer die AfD in der Regierung verhindern will, muss SPD wählen, weil es die einzige Möglichkeit ist", sagte er am Mittwoch in Dresden. Daher gelte es, deren Wahrnehmung als eigenständige Partei mit einem eigenen programmatischen Profil zu gewährleisten und nach vorn zu schauen. "Wir wollen auch weiter regieren", erklärte Dulig mit Blick auf den Landesparteitag mit Vorstandswahl am Wochenende. Angesichts einer guten Bilanz als Koalitionspartner könne die SPD selbstbewusst ins Wahljahr gehen.

Von Angst angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen hält Dulig nichts. "Es liegt an uns, gestärkt aus den schweren Zeiten hervorzugehen." Die SPD sehe den Auseinandersetzungen mit Zuversicht entgegen und wolle weiter Politik im Sinne der Menschen machen. "Das ist auch der große Unterschied zu Berlin." Die Menschen hätten ein Gespür dafür, wo Politik gemacht oder nur taktiert werde.

"Wir sind in einer Situation in Sachsen, wo es darum geht, stabile demokratische Verhältnisse zu erhalten", sagte Dulig, der sich auch das Ministerpräsidentenamt zutraut.