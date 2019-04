CDU stellt Entwurf für Regierungsprogramm in Dresden vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsens CDU stellt heute in Dresden ihren Entwurf für das Regierungsprogramm mit Blick auf die Landtagswahl im September vor. Es steht unter dem Motto "Von Sachsen. Für Sachsen". Für die Inhalte hat die Partei verstärkt auf Ideen und Vorschläge der Bürger gesetzt, die sie entweder online über die Plattform #sachsen2024 oder über eine der Ideenwerkstätten einbringen konnten. Bei den Ideenwerkstätten wurde mit Bürgern über konkrete politische Probleme und mögliche Lösungen zu Themen wie Bildung, Gesundheit oder Innere Sicherheit diskutiert. Die Vorschläge werden von einer 40-köpfigen Programmkommission, der neben Generalsekretär Alexander Dierks auch der Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt vorsteht, gesichtet und in Form gebracht. Verabschiedet werden soll das Wahlprogramm beim Landesparteitag am 29. Juni in Chemnitz.