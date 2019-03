Polit-Aschermittwoch: Gäste feiern Kramp-Karrenbauer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Demmin (dpa/mv) - "Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel", intoniert die Blaskapelle, das Bier läuft und schon beim Einzug gibt es Blumen: Die neue CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihre Anhänger und die Gäste beim politischen Aschermittwoch im vorpommerschen Demmin überzeugt. Nach rund 45 Minuten Rede klatschten die mehr als 800 Gäste fast drei Minuten lang für Kramp-Karrenbauer rhythmisch Beifall, ähnlich wie in den Vorjahren bei Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sonst traditionell in Demmin sprach.

Mit der Peene-Werft Wolgast (Vorpommern-Greifswald), wo die Arbeiter seit Monaten um ihre Jobs bangen, den Problemen in China - wo Millionen Menschen nicht reisen dürfen, weil sie die falsche Meinung vertreten - und Kritik an der Autoindustrie wegen der Dieselmanipulationen hatte die CDU-Chefin passende Themen parat. Wer Rüstung in Deutschland zulasse, müsse auch die Produktion von Küstenschutzbooten erlauben, forderte Kramp-Karrenbauer in Richtung des Koalitionspartners SPD. Sonst solle derjenige klar sagen, er habe eine andere politische Meinung, und die koste die Werftarbeiter ihren Job. In der Peene-Werft, die zur Bremer Lürssen-Gruppe gehört, herrscht Kurzarbeit, weil Schiffe für Saudi-Arabien nicht gebaut werden dürfen.

Auch die Flüchtlingspolitik klammert Kramp-Karrenbauer nicht aus. "Die große Frage ist der Schutz der Außengrenze, das ist unsere Aufgabe, das müssen wir gewährleisten."

Die Rede Kramp-Karrenbauers hat mich überzeugt, das waren klare Worte", sagte Rita Schröder. Damit sei ihre Kritik an der umstrittenen Äußerung der CDU-Bundeschefin zum dritten Geschlecht erledigt, sagte die 66-jährige Seniorin. "Das war einfach Fasching, und da gehört das auch hin." Kramp-Karrenbauer hatte in Demmin erklärt, in welchem Zusammenhang sie die umstrittene Bemerkung über das dritte Geschlecht gemacht hatte.

Trotz aller Begeisterung schwang aber auch ein Stück Wehmut in Demmin mit. Einige der CDU-Anhänger hatten bis zuletzt darauf gehofft, dass Angela Merkel doch noch auftaucht. Schließlich sei es ihr Heimatverband. "Aber vielleicht kommt sie beim nächsten Mal ja doch noch", sagte ein Parteiveteran. Mit einer Bemerkung kam Kramp-Karrenbauer besonders an: "Zum Glück habe ich nicht ein Bier übergeschüttet bekommen", sagte sie. Sie habe schon gedacht, dass sei in Demmin immer üblich. Bei einem früheren Auftritt hatte eine Kellnerin Merkel ein Bier vor laufender Kamera über die Jacke gegossen.