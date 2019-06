SPD-Bezirksvorsitzender für Regionalkonferenzen und Urwahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cuxhaven (dpa/lni) - Der Vorsitzende des SPD-Bezirks Nord- Niedersachsen, Uwe Santjer, hat nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles vor Schnellschüssen in der Personalfrage gewarnt. Es sei Besonnenheit gefragt, sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Santjer könne sich gut vorstellen, dass sich die Kandidatinnen und Kandidaten für den SPD-Vorsitz bei Regionalkonferenzen vorstellten und die Partei dann per Urwahl über die Parteispitze entscheide.

Mit Blick auf die Vielzahl der SPD-Vorsitzenden in den vergangenen Jahren sagte der SPD-Landtagsabgeordnete: "Die hohe Taktzahl müssen wir verändern. Es muss weniger werden." Es gehe deshalb darum, in einer breiten Diskussion eine Frau oder einen Mann zu finden, die oder der in den nächsten Jahren für Kontinuität und Beständigkeit in der Partei stehe.

Die Entscheidung von Nahles respektiere er, sagte Santjer. "Ich hätte mir aber eigentlich gewünscht, dass sie bis zur Halbzeitbilanz im September im Amt geblieben wäre." Danach hätte man entscheiden können, wie es personell und inhaltlich weiter gehe. "Von daher war ich etwas überrascht. Menschlich kann ich das akzeptieren, aus Parteisicht bedauere ich das sehr.