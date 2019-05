CDU Elbe-Weser bestätigt Enak Ferlemann als Vorsitzenden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cuxhaven (dpa/lni) - Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann, bleibt Vorsitzender der CDU Elbe-Weser. Auf dem Bezirksparteitag am Samstag in Cuxhaven bestätigten 97,7 Prozent der Delegierten Ferlemann für weitere zwei Jahre im Amt. Einer der ersten Gratulanten war der Spitzenkandidat der niedersächsischen CDU für die Europawahl, David McAllister. In seiner Rede warb McAllister für ein starkes Europa. Eine Woche vor der Europawahl stand der Parteitag ganz im Zeichen Europas.