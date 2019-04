Sachsens Grüne wählen Listenkandidaten für Landtagswahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Sachsens Grüne haben am Samstagvormittag mit der Wahl ihrer Landesliste für die Landtagswahl begonnen. Sie wird mit dem Votum von 119 stimmberechtigten Mitgliedern am zweiten Tag der Landesdelegiertenkonferenz in Chemnitz zusammengestellt. Es liegen rund 36 Bewerbungen vor, wie ein Sprecher des Landesverbandes auf Anfrage sagte. Bis Platz 20 werde einzeln und ab dann im Block elektronisch abgestimmt. Als Spitzenkandidatin bewirbt sich die Landtagsabgeordnete Katja Meier und Fraktionschef Wolfram Günther möchte auf Platz 2. Aktuell hat die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landtag acht Mitglieder und die Partei hat mit 2100 Mitgliedern so viele wie noch nie. In der jüngsten Umfrage kommen die Grünen auf neun Prozent der Stimmen in Sachsen.