Linke rüstet sich für Regierungsbeteiligung: Kernforderungen

Chemnitz (dpa/sn) - Die Linke in Sachsen zieht mit drei Grundforderungen für eine Regierungsbeteiligung in den Wahlkampf für die Landtagswahl am 1. September: die Einführung von Gemeinschaftsschulen, die Stärkung des ländlichen Raumes durch Nahversorgung und eine Deckelung von Mieten in Großstädten. Diese Kernpunkte benannte die Landesvorsitzende Antje Feiks am Samstag beim Landesparteitag in Chemnitz. "Das sind unsere drei sozialen Mindestbedingungen. Unter dem machen wir es nicht", sagte Feiks.

Jüngste Umfragen sagten der Linken in Sachsen 16 Prozent bei der Landtagswahl und damit Platz drei hinter AfD und CDU voraus. Spitzenkandidat Rico Gebhardt leitete daraus einen Anspruch auf Regierungsbeteiligung ab. "Wir werden eine der stärkeren Parteien im Land sein. Wir sind bereit zu gestalten", sagte er.

Zuletzt hatte Die Linke bei der Europawahl 5,5 Prozent der Stimmen erhalten und damit 1,9 Prozentpunkte weniger als 2014. Bei der Kommunalwahl hatte sie ein Drittel ihrer Mandate verloren. 2014 hatte Die Linke bei der Landtagswahl in Sachsen als zweitstärkste Kraft hinter der CDU 18,9 Prozent erreicht.

Zehn Wochen vor der Wahl des neuen Landtages rief der parlamentarische Geschäftsführer der Linke-Bundestagsfraktion, Jan Korte, zur Geschlossenheit in der Partei auf. Man müsse zusammenstehen, sich unterhaken und den Frust auf den einen oder anderen herunterschlucken, um sich hinter dem Spitzenkandidaten Rico Gebhardt zu versammeln, sagte er. "Der Feind steht im eigenen Land, aber nicht in der eigenen Partei", sagte er.

Im Mittelpunkt des Parteitages mit 185 Delegierten stand das Erarbeiten eines Programms für die Landtagswahl. Nach langer Diskussion stimmten die Teilnehmer mit großer Mehrheit für die drei Kernforderungen sowie unter anderem dafür, sich für die Anerkennung von Lebensleistungen der Ostdeutschen, eine Landesgesellschaft für Radwegebau oder auch die Abschaffung einer Altersgrenze bei Wahlen einzusetzen.

Geht es nach der Bundesvorsitzenden Katja Kipping, sendet der Parteitag das Signal, dass die Linke für ein soziales und solidarisches Sachsen steht. "Wir werden das Land weder den rechten Hetzern noch der Staatspartei CDU überlassen, die hier seit der Wende die Regierung anführt und deswegen auch für alle Missstände in diesem Land verantwortlich ist", sagte sie.

Zugleich räumten sie und Korte Fehler auf Bundesebene in Partei und Fraktion vor den Europa- und Kommunalwahlen ein. Es habe keinen Rückenwind gegeben, sagte Korte. Öffentlich ausgetragene nicht strategische Differenzen hätten der Partei geschadet, erklärte Kipping. Als Lehre daraus stehe die Linke nun in der Pflicht, einzelne Wählergruppen nicht gegeneinander auszuspielen, sondern ein gesellschaftliches Versöhnungsangebot mit den Klimaaktivisten und "dem Rentner in der Lausitz" machen.