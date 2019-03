Grüne wollen auf Parteitag Wahlprogramm beschließen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Die sächsischen Grünen wollen heute in Chemnitz ihr Programm für die Landtagswahl am 1. September beschließen. Der Entwurf umfasst mehr als 100 Seiten und gliedert sich in drei Teile. Neben einem Kapitel zu den Themen Ökologie, Natur und Klima gibt es ein zweites über Soziales, Bildung und Gesellschaft sowie ein drittes zu Sicherheit, Justiz und Staatsmodernisierung. Am Vormittag will Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, zu den Delegierten sprechen. Die Partei zieht mit Umfragewerten von aktuell neun Prozent selbstbewusst in den Wahlkampf und will künftig im Land mitregieren.