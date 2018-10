Direkt aus dem dpa-Newskanal

Celle (dpa/lni) - Kurz vor der Landtagswahl in Hessen sieht der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Anton Hofreiter, seine Partei auf Erfolgskurs. "Wir sind auf dem Weg, eine der wichtigsten und stärksten Parteien in diesem Land zu werden", sagte er am Samstag beim Parteitag der niedersächsischen Grünen in Celle.

Hofreiter warb in einer halbstündigen, immer wieder von Applaus unterbrochenen Rede für eine Neuausrichtung der Grünen und betonte: "Wir müssen es wagen, uns einzugestehen, wenn Fehler gemacht wurden; deswegen bin ich froh, dass wir Grüne sagen können: Hartz IV war ein Fehler, und wir müssen Hartz IV überwinden."

Die Grünen hätten nun deutlich gemacht, dass sie Antworten auf die drängenden gesellschaftlichen Herausforderungen haben. Eine weitere zentrale Aufgabe der Partei müsse es sein, die AfD auszubremsen. Mit Hinweis auf die Demonstrationen der vergangenen Wochen meinte er: "Die progressive Mehrheit in diesem Lande ist nicht mehr bereit, sich diese Verhetzung gefallen zu lassen." Der "braune Spuk" in Landtagen und im Bundestag müsse so kurz wie möglich gehalten werden.

Hofreiter sprach sich zudem für einen fairen Handel mit afrikanischen Ländern aus. Mit Blick auf die anstehende Europawahl sagte er: "Ich freue mich auf einen ganz schwungvollen Wahlkampf für Europa. Für uns geht's da im Kern um ganz viele grüne Anliegen."