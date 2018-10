Harms: Grüne müssen Veränderungsbereitschaft prüfen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Celle (dpa/lni) - Der Höhenflug der Grünen bei Landtagswahlen und in Umfragen macht nach Ansicht der Europaabgeordneten Rebecca Harms eine Neupositionierung der Partei als gesellschaftlichen Brückenbauer notwendig. Auf dem Landesparteitag der niedersächsischen Grünen in Celle sagte sie der Deutschen Presse-Agentur: "Wir müssen uns als Grüne überlegen, was die grüne Welle bedeutet und welche Veränderungsbereitschaft von uns bei aller Prinzipientreue erwartet wird." Die gesellschaftliche Mitte sei für die Grünen kein Tabu.

"Ich bin der Meinung, dass sich die Begriffe Grüne und Mitte nicht ausschließen; wir müssen auch vermittelnde Positionen in einer zunehmend polarisierten Welt einnehmen", sagte die niedersächsische Grünen-Politikerin, die seit 1994 der Partei angehört. Harms betonte: "Der Vertrauensvorschuss, den die Grünen im Moment bekommen, verpflichtet uns gerade im Zusammenhang mit der Europawahl zu einer Positionierung bei den großen Themen - die Flüchtlingspolitik gehört dazu." Eine angemessene Antwort könne aber auf gar keinen Fall über die Polarisierung, sondern nur im Konsens geschehen.

Dabei müssten von den Grünen konkrete Antworten gegeben werden, nicht nur Positionen. Harms: "Ich habe an diesem Wochenende gehört, dass einige Grüne meinen, es reiche aus, der Gegenpol zu den nationalistischen Bewegungen und Parteien zu sein." Das glaube sie nicht. Die Grünen müssten etwa das Thema Migration aktiv gestalten, um einen gesellschaftlich tragfähigen Konsens zu erzielen. Das gelte auch für die Mobilitätswende. "Wir müssen besser zeigen können, wie die Welt der Arbeit in Zukunft gestaltet wird", betonte sie.