SPD-Landesvorstand berät über Wechsel an der Parteispitze

Butzbach (dpa/lhe) - Der Vorstand der hessischen SPD trifft sich heute (11.00) zu einer Klausurtagung in Butzbach. Dabei berät er unter anderem über den bevorstehenden Wechsel an der Spitze der Partei. Der bisherige Landesvorsitzende und Landtagsfraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel geht im Herbst zur Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit und gibt seine politischen Ämter auf. Beim Parteitag im November wird er daher nicht mehr antreten. Die Generalsekretärin der hessischen SPD, Nancy Faeser, hat bereits angekündigt, dass sie neue Parteivorsitzende werden will.