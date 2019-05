Nancy Faeser als Schäfer-Gümbel-Nachfolgerin nominiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Butzbach (dpa/lhe) - Der Vorstand der hessischen SPD hat sich für Generalsekretärin Nancy Faeser als Nachfolgerin von Thorsten Schäfer-Gümbel an der Spitze der Landespartei ausgesprochen. Das teilte die Partei nach einer Klausurtagung des Vorstands am Sonntag in Butzbach mit. Schäfer-Gümbel geht im Herbst zur Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit und gibt seine politischen Ämter auf. Daher tritt er beim Parteitag im November nicht mehr an.

Nach der Nominierung durch den Vorstand in Butzbach sagte Schäfer-Gümbel einer Mitteilung zufolge, Faeser verfüge über lange politische Erfahrung auf kommunaler und auf Landesebene. Der Landesvorstand habe ein klares Zeichen gesetzt, indem er sie mit großer Mehrheit, bei einer Enthaltung von ihr selbst und ohne Gegenstimme nominiert habe. Faeser selbst kündigte an: "Ich möchte für den Fall meiner Wahl zur Landesvorsitzenden bisherige Schwerpunkte, wie die Themen Bildung, Mobilität und Wohnen fortführen, aber auch neue Impulse setzen."

Details auch zum weiteren Vorgehen wollen Faeser und Schäfer-Gümbel am (morgigen) Montag (11.30 Uhr) in Wiesbaden bekanntgeben. Wer Schäfer-Gümbel an der Spitze der sozialdemokratischen Landtagsfraktion folgen soll, ist derweil noch offen.