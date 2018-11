Friedlicher Protest gegen die NPD in Büdingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Büdingen (dpa/lhe) - Proteste und ein Musikfest für Demokratie und Vielfalt haben den Bundesparteitag der rechtsextremen NPD im mittelhessischen Büdingen begleitet. Die Kundgebungen blieben zunächst friedlich, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Zu der angemeldeten Gegendemo, die um 11 Uhr begonnen hatte, waren nach Schätzungen der Polizei rund 300 Teilnehmer gekommen. Sie löste sich gegen Mittag auf. Ein zweiter, spontaner Gegenprotest mit 30 bis 40 Teilnehmern dauerte am Nachmittag noch an.

Auf dem Parteitag in der Willi-Zinnkann-Halle wollte die NPD ihre Liste für die Europawahl aufstellen. Erwartet wurden 200 bis 250 Teilnehmer. In einem Zelt hinter der Halle fand parallel das Musikfest "Büdingen rockt für Demokratie und Vielfalt" statt.