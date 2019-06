SPD, Grüne und Linke verhandeln über Finanzen und Bildung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen in Bremen gehen in den Endspurt. Am Freitag trafen sich SPD, Grüne und Linke zu ihrer vorletzten Runde, um über zentrale Themen wie Finanzen, Bildung und Umwelt zu sprechen. "Es gibt nur einen Haushalt und ein Budget", sagte Grünen-Verhandlungsführerin Maike Schaefer. Nicht alle Wünsche könnten umgesetzt werden. Am Samstag ist die sechste und letzte Verhandlungsrunde. Danach soll die Einigung auf die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland im Grundsatz stehen. Am Sonntag sollen letzte redaktionelle Arbeiten am Koalitionsvertrag erfolgen, der dann am Montag bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden soll.