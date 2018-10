Sieling und Meyer-Heder auf den ersten Listenplätzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - SPD und CDU haben in Bremen ihre Spitzenkandidaten auf den Listenplatz eins für die Bürgerschaftswahl am 26. Mai 2019 gesetzt. Bei den regierenden Sozialdemokraten führt Bürgermeister Carsten Sieling erwartungsgemäß mit 117 Ja- und 2 Nein-Stimmen sowie 4 Enthaltungen die Liste an. Die oppositionelle CDU wählte den Unternehmer Carsten Meyer-Heder bei einer Delegiertenversammlung am Samstag mit 100 Prozent der Stimmen auf Platz eins der Liste. Beide Politiker sind schon länger Spitzenkandidaten ihrer Parteien.

Die Sozialdemokraten stellen in dem kleinsten deutschen Bundesland seit über sechs Jahrzehnten ununterbrochen den Bürgermeister. Dabei war die SPD meist auf Koalitionspartner angewiesen, konnte aber auch 20 Jahre lang - von 1971 bis 1991 - allein regieren. Derzeit ist die Regierungskoalition rot-grün. In Bremen fällt die Bürgerschaftswahl am 26. Mai mit der Europawahl zusammen.

Bei der SPD wurde die Senatorin für Kinder und Bildung, Claudia Bogedan, auf den Listenplatz zwei gewählt. Ulrich Mäurer, Senator für Inneres, landete auf Listenplatz drei. Auf den zweiten Listenplatz bei der CDU kam der Vizepräsident der Bremischen Bürgerschaft, Frank Imhoff mit 91 Prozent der Delegiertenstimmen. CDU-Landeschef Jörg Kastendiek wurde mit 93 Prozent der Stimmen auf Listenplatz 4 gewählt.

In dem aus Bremen und Bremerhaven bestehenden Stadtstaat hatte die SPD 2015 bei der Wahl 32,8 Prozent der Stimmen geholt, die CDU 22,4 Prozent. Auf die Grünen entfielen damals 15,1 Prozent, auf Die Linke 9,5 und die FDP 6,6 Prozent. Der AfD gelang 2015 mit 5,5 Prozent der Einzug ins Landesparlament.