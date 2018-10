Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Die früheren Bremer Großkoalitionäre Henning Scherf (SPD) und Bernd Neumann (CDU) sehen bei den Spitzenvertretern der Berliner Regierungskoalition einen eklatanten Vertrauensverlust. Streitigkeiten, wie die von CSU-Chef Horst Seehofer "mutwillig vom Zaun gebrochene" Auseinandersetzung in der Asylpolitik, träfen das zerbrechliche Koalitionsgebilde ins Mark, sagte Scherf, der von 1995 bis 2005 Regierungschef in einer großen Koalition in Bremen war. "Das ist schwer auszuhalten."

Ihm komme der Politikbetrieb in Berlin oft wie eine "Glasfestung" vor. "Dabei müssen wir doch raus aus dem Closed-Shop." Sein Rat an alte und junge Politiker: "Rausgehen, rausgehen, rausgehen. Nah' bei den Leuten, mitten unter den Menschen sein", sagte Scherf, der am 31. Oktober 80 Jahre wird, der dpa in Bremen.

Der Bremer CDU-Politiker und Ex-Staatsminister und Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Bernd Neumann, bezeichnete Vertrauen und Verstehen des Anderen als die tragfähigsten Säulen einer Koalition. "Bei der großen Koalition in Berlin ist das so nicht mehr gegeben. Es ist eher ein gegenseitiges Beäugen. Und auch im Verhältnis zwischen (CSU-Chef Horst) Seehofer und (Kanzlerin Angela) Merkel kann man ja nicht mehr von Vertrauen sprechen. Da glaubt der eine dem anderen kaum mehr", sagte er der dpa.

Neumann (76) war zur Zeit der bremischen großen Koalition Bundestagsabgeordneter, aber stets CDU-Landesvorsitzender in Bremen (1979 bis 2008) und eine der Schlüsselfiguren des Parteien-Bündnisses an der Weser.