Rot-Rot-Grün in Bremen möglich? Dreierrunden beraten

Bremen (dpa/lni) - Eine Woche nach der Landtagswahl geht die Suche nach einer Regierung für Bremen in die entscheidende Runde. Die SPD hofft, dass vom kleinsten Bundesland ein Signal für ein rot-rot-grünes Bündnis ausgeht - auch angesichts der angespannten Lage der Partei nach dem angekündigten Rücktritt vom Parteichefin Andrea Nahles. Am Montag wird in Bremen erstmals in getrennten Dreierrunden beraten, wer eine gemeinsame Basis für Koalitionsverhandlungen findet. Den Grünen kommt dabei die Schlüsselrolle zu: Sie wollen Ende der Woche festlegen, mit wem sie über eine Koalition verhandeln.

Am Vormittag (9.00 Uhr) reden die Grünen zunächst mit CDU und FDP. Die Union wurde mit dem Politneuling Carsten Meyer-Heder vor einer Woche im einst roten Bremen erstmals stärkste Kraft. Am Nachmittag (14.30 Uhr) beraten dann SPD, Grüne und Linke. Die SPD hofft, trotz ihrer Stimmverluste an der Macht zu bleiben und die erste rot-rot-grüne Regierung in einem westdeutschen Bundesland an den Start zu bringen.