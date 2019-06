Rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen auf der Zielgeraden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die seit zweieinhalb Wochen laufenden Verhandlungen über eine rot-grün-rote Koalition in Bremen sind nach Worten von SPD-Landeschefin Sascha Karolin Aulepp auf der Zielgeraden. "Die Gespräche sind gut und konstruktiv", sagte sie am Sonntag nach einer SPD-Landesvorstandssitzung in Bremen. Am Sonntagabend werde die große Koalitionsrunde noch einmal tagen, "um das Ganze so rund zu machen, dass wir es tatsächlich morgen (Montag) um 14.00 Uhr auf der Landespressekonferenz im Detail darstellen können".

Dem Vernehmen nach haben sich die drei Parteien auch beim Thema Finanzen im Grundsatz verständigt. Jetzt geht es noch um die Ressortverteilung. Dazu hielt sich Aulepp sehr bedeckt. "Es wird Ressorts geben, und sie werden auch verteilt", sagte sie lediglich augenzwinkernd. Bislang zählt der Bremer Senat (Landesregierung) acht Senatorinnen und Senatoren inklusive des Präsidenten und Bürgermeisters. Im Gespräch ist eine Aufstockung des Kabinetts auf neun Mitglieder.