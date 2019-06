Rot-grün-rote Koalitionsrunde verhandelt über Finanzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - SPD, Grüne und Linke wollen am Wochenende ihre Verhandlungen über eine rot-grün-rote Koalition in Bremen abschließen. Vertreter aller drei Parteien äußerten sich am Samstag zuversichtlich, dass dieser Zeitplan eingehalten wird. "Heute sind wir in den Schlussverhandlungen, und wir werden über die Finanzen sprechen", sagte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD).

Während der Verhandlungsrunde übergab das Bündnis für mehr Krankenhauspersonal in Bremen eine Unterschriftenliste, um für eine bessere Personalausstattung und ausreichende Investitionen in den Klinken zu werben. Der Fachkräftemangel mache sich besonders bei examinierten Pflegekräften bemerkbar, sagte Roman Fabian, Betriebsratsvorsitzender im Klinikum Links der Weser. "Wir müssen aufpassen, dass die Belastung nicht krank macht."

Er kritisierte auch, dass bei der Krankenhausgesellschaft Gesundheit Nord (Geno) über eine Zweitfirma Leiharbeit geleistet werde, wobei die Beschäftigten für gleiche Arbeit weniger Geld bekämen. "Das tut richtig weh", sagte Fabian. Sieling versicherte, dass Bremen zu seinen Krankenhausstandorten stehe. Auch bei den Investitionen, für die das Land zuständig ist, sei schon viel geschehen.

Die Unterhändler wollten den Text des Koalitionsvertrags am Sonntag noch einmal überarbeiten und am Montag bei einer Pressekonferenz vorstellen. Zuvor soll am Sonntag die Koalitionsrunde noch mal in großer Besetzung zusammenkommen. Ort und Uhrzeit waren zunächst unbekannt.

Das Bundesland Bremen ist mit über 20 Milliarden Euro verschuldet. Grünen-Verhandlungsführerin Maike Schaefer hatte am Freitag bereits Erwartungen gedämpft. Nicht alle Wünsche könnten erfüllt werden. "Es gibt nur einen Haushalt und ein Budget." Es wäre die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland.