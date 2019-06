Rot-Grün-Rot will mehr Krippen und Ganztagsschulen in Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - SPD, Grüne und Linke haben sich bei ihren Koalitionsverhandlungen in Bremen auf einen Ausbau der Kinderbetreuung verständigt. Die Versorgungsquote für unter Dreijährige soll auf 60 Prozent gesteigert und der Rechtsanspruch in dieser Altersgruppe auf 30 Stunden pro Woche erhöht werden. "Wir wollen auf jeden Fall auch mehr Ganztagsschulen in Bremen", sagte Grünen-Verhandlungsführerin Maike Schaefer am Freitagabend bei der fünften Verhandlungsrunde, bei der es vor allem um das Thema Bildung ging.

Die Kitas sollen nach Vorstellungen der Parteien flexiblere Öffnungszeiten anbieten, da die Zahl der Alleinerziehenden und der getrennt lebenden Eltern stark zugenommen habe. Ein runder Tisch soll Kriterien und Maßstäbe für eine Verbesserung der Kita-Qualität erarbeiten. Auch die Sanierung maroder Schulen und der Neubau von Schulen waren Thema. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) betonte die Zuständigkeit und kommunale Selbstverwaltung der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven. Die gewaltige Aufgabe des Schulneubaus sei grundsätzlich nicht allein aus dem Haushalt zu finanzieren.

Er brachte den Bau und die Zwischenfinanzierung über die städtischen Wohnungsgesellschaften Brebau und Gewoba ins Spiel, die in Vorleistung gehen könnten. Zins und Tilgung sollten dann aus den Stadthaushalten finanziert werden. Zur Verbesserung der Schulsituation gehöre aber auch eine ausreichende Personal- und Lehrerausstattung, so Linke-Fraktionschefin Kristina Vogt. "Wir müssen auf die Tube drücken bei der Anzahl der Lehramtsstudierenden."

Alle drei Parteien zeigten sich sicher, dass die rot-grün-rote Koalition zustande kommt: "Das Ob ist keine Frage. Wir hoffen, dass wir am Sonntag fertig werden und wenn es 24.00 Uhr wird", sagte Sieling. Die Unterhändler wollen am Samstag und Sonntag abschließend über die Finanzen reden. Am Montag soll der Koalitionsvertrag vorgestellt werden, der dann kommende Woche auf drei Parteitagen zur Abstimmung steht.

Auch über die Ressortverteilung wollten die Parteien nach dem Motto "Zuerst die Inhalte, dann die Personen" zum Schluss entscheiden. Bislang zählt der Senat inklusive des Präsidenten und Bürgermeisters acht Posten. Dem Vernehmen nach könnten es wegen der Parteiarithmetik einer rot-grün-roten Koalition künftig neun Senatorinnen und Senatoren werden. Dazu müsste dann aber auch das Gesetz über die Mitgliederzahl des Senats entsprechend geändert werden.

Sielings SPD hatte die Wahl vor fünf Wochen krachend verloren und das schlechteste Ergebnis seit über 70 Jahren eingefahren. Dennoch hatte Sieling den Auftrag zur Regierungsbildung unterstrichen. Aus Sicht des SPD-Landesvorstandes soll Sieling die ausgehandelten Ergebnisse später auch mit umsetzen, sprich: weiter in Verantwortung bleiben. So hatte es die Parteiführung zumindest vor Beginn der Verhandlungen erklärt. Der frühere SPD-Landeschef Dieter Reinken gehörte zu den wenigen, die nach Wahl deutlich einen Rückzug Sielings gefordert hatten. Über die Nominierung für die Senatsposten will die SPD am Montagabend bei einer Landesvorstandssitzung entscheiden.