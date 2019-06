Regierungschef Sieling warnt vor Rückschritten in der SPD

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) hat den Rückzug von Andrea Nahles als SPD-Parteivorsitzende als außerordentlich bedauerlich bezeichnet. Sie habe vieles vorangebracht, was die SPD bundesweit dringend brauche, sagte Sieling am Montag kurz vor Sondierungsgesprächen mit den Bremer Grünen und den Linken über mögliche Koalitionsverhandlungen für ein rot-rot-grünes Bündnis. Das Wichtigste sei nun, dass es nicht zu Rückschritten komme, sagte Sieling. Stattdessen solle das ausgeführt werde, was Nahles bei den Themen Sozialstaat in Verbindung mit Arbeit und Umwelt auf den Weg gebracht habe.

SPD-Chefin Sascha Karolin Aulepp betonte, es gehe um Problemlösungsansätze, die sehr viel tiefer lägen als die Frage eines reinen Personaltausches. Auf die Möglichkeit einer Urwahl zur Bestimmung einer neuen SPD-Spitze gingen beiden Politiker nicht ein.

Die SPD hatte am 26. Mai eine schwere Niederlage bei der Landtagswahl in Bremen erlitten. Das Bundesland steht nun vor der Frage eines Jamaika-Bündnisses aus CDU, FDP und Grünen oder einer rot-rot-grünen Regierungskoalition.