Regierungschef Sieling: Bremen-Wahl für Gesamt-SPD wichtig

Bremen (dpa/lni) - Die Bürgerschaftswahl am 26. Mai in Bremen ist nach Worten von SPD-Spitzenkandidat und Regierungschef Carsten Sieling für die ganze Sozialdemokratie in Deutschland von wegweisender Bedeutung. "Die Frage, wie Bremen abschneidet, und dass Bremen weiter sozialdemokratisch regiert wird, ist eine entscheidende für die Zukunft der gesamten SPD", sagte Sieling am Samstag beim Landesparteitag in Bremen. Bei der Wahl gehe es auch darum, welches Gewicht und welche Bedeutung die "traditionsreiche und wichtige Partei" SPD für Deutschland weiter nehmen werde. Die SPD regiert in dem Stadtstaat in einer Koalition mit den Grünen und stellt seit mehr als 70 Jahren den Regierungschef. Umfragen sagen ein knappes Rennen zwischen CDU und SPD am 26. Mai voraus.