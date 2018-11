Merz: Müssen uns für wirtschaftlich schlechte Zeiten wappnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat seine Parteifreunde aufgefordert, Deutschland wetterfest zu machen für den nächsten Abschwung. "Was machen wir eigentlich, wenn diese Party vorbei ist?", fragte der Wirtschaftsanwalt am Donnerstagabend in Bremen bei der siebten von insgesamt acht CDU-Konferenzen, bei denen sich die drei aussichtsreichsten Kandidaten für den Parteivorsitz vorstellen. Merz sagte, aktuelle Handelskonflikte, der italienische Haushalt und die Folgen des Brexits seien Entwicklungen, die in absehbarer Zeit auch Deutschland belasten könnten.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte, die Arbeitslosigkeit sei im Moment zwar niedrig. Das sei aber "noch nicht die Antwort auf die Frage, ob wir auch morgen stark sind". Der Staat müsse Handlungsfähigkeit beweisen, auch gegenüber Schwerkriminellen und Steuerbetrügern.

Gesundheitsminister Jens Spahn plädierte für einen kritischeren Umgang mit den Grünen. Deren Parteivorsitzender Robert Habeck sei zwar sympathisch. Das bürgerliche Element sei bei den Grünen aber oft nur "Fassade".

Bundeskanzlerin Angela Merkel will beim Bundesparteitag am 7. Dezember in Hamburg nicht mehr für den CDU-Vorsitz kandidieren, aber Kanzlerin bleiben. Die Entscheidung über ihre Nachfolge an der Parteispitze treffen 1001 Delegierte der Landesverbände.