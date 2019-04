Linke will bezahlbaren Wohnraum, notfalls mit Enteignungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Die Linkspartei in Bremen fordert im Wahlkampf für die Landtagswahl Ende Mai eine Enteignung des großen Wohnungsunternehmens Vonovia. Das beschloss ein Landesparteitag am Samstag in Bremen. Die Linke wolle bei der Wahl am 26. Mai ein zweistelliges Ergebnis erzielen, sagte die Spitzenkandidatin und Fraktionsvorsitzende Kristina Vogt. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 hatte die Partei 9,5 Prozent der Stimmen bekommen. Der SPD, die mit den Grünen koaliert, drohen Verluste. Deshalb gilt Rot-Rot-Grün als eine mögliche Koalition im kleinsten Bundesland.

Die Wohnungsnot ist eines der Hauptthemen im Bremer Wahlkampf. Der rot-grüne Senat habe es in zwölf Jahren versäumt, für genügend bezahlbare Wohnungen zu sorgen, sagte Vogt. "Wir erleben im Moment Verdrängungswettbewerbe, wie sie bei uns noch nicht vorgekommen sind", sagte sie zum Wohnungsmarkt in Bremen. Steigende Mieten und Nebenkosten bedeuteten eine "kalte Enteignung" der Mieter. Privatisierte Wohnungen sollten wieder von der Stadt übernommen werden, notfalls auch durch Enteignungen von Firmen wie der Vonovia.

Dem börsennotierten Konzern gehören in Bremen etwa 12 000 Wohnungen. Vonovia mache Gewinne auf Kosten von Mietern, die Sozialhilfe beziehen, sagte Vogt. Das wiederum gehe zu Lasten des Steuerzahlers. In Berlin sammelt derzeit eine Initiative Unterschriften für einen Volksentscheid. Ziel ist es, große kommerzielle Wohnbauunternehmen enteignen zu können.