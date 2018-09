Kuhn neuer Co-Vorsitzender der Bremer Grünen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Der 73 Jahre alte Hermann Kuhn ist neuer Co-Vorsitzender der in Bremen mitregierenden Grünen. Er erhielt in einer Kampfabstimmung am Freitagabend 96 von 119 gültigen Stimmen. Auf seinen Gegenkandidaten Ingo Koopmann (53) entfielen sieben Stimmen. Es gab 12 Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Die Nachwahl war notwendig geworden, nachdem der bisherige Amtsinhaber Ralph Saxe Ende August aus persönlichen Gründen zurückgetreten war. Kuhn führt den rund 730 Mitglieder zählenden Landesverband der Grünen gemeinsam mit Alexandra Werwath.

Der Ruheständler war bis 2015 insgesamt 20 Jahren in der Bremer Bürgerschaft (Landtag) und von 2011 bis 2013 schon einmal Sprecher der Bremer Grünen. Kuhn bezeichnete seine Kandidatur als Übergang bis zu nächsten regulären Vorstandswahl im Herbst 2019. Die Grünen regieren in dem kleinsten deutschen Bundesland bereits in dritter Legislaturperiode mit der SPD. Am 26. Mai 2019 sind in Bremen Bürgerschaftswahlen.

Die Entscheidung über die Spitzenkandidatur treffen die Grünen in Bremen erstmals per Urwahl, die noch bis Sonntag läuft. Um den Posten haben sich Finanzsenatorin Karoline Linnert und Fraktionschefin Maike Schaefer beworben. Die Auszählung der Stimmen beginnt am Montag. Gegen Mittag wird mit der Bekanntgabe der Ergebnisse gerechnet. Nach einer jüngsten, von der oppositionellen CDU in Auftrag gegebenen Umfrage können die Grünen im Mai 2019 mit 20 Prozent der Stimmen rechnen. Das wären rund fünf Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2015.