Kandidaten für CDU-Vorsitz stellen sich in Bremen vor

Bremen (dpa/lni) - Die Kandidaten für den CDU-Vorsitz wollen sich auch in Bremen der Parteibasis vorstellen. Am 29. November werden sich CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Fraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf einer Regionalkonferenz den Fragen der Mitglieder aus Bremen und Niedersachsen stellen, wie die niedersächsische CDU am Samstag mitteilte. Die Anwärter für die Merkel-Nachfolge werden in acht Städten auf Regionalkonferenzen auftreten. Die erste ist am 15. November in Lübeck (Schleswig-Holstein) geplant. Anfang Dezember will die CDU in Hamburg dann entscheiden, wer den Vorsitz übernimmt.