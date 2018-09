Grüne stellen Spitzenkandidatin für Bürgerschaftswahl vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Mit welcher Frau an der Spitze ziehen die Bremer Grünen in die Bürgerschaftswahl im Mai 2019? Um den Posten haben sich Finanzsenatorin Karoline Linnert und Fraktionschefin Maike Schaefer beworben. In einer Urwahl konnten die rund 730 Mitglieder der Bremer Grünen abstimmen, heute wird das Ergebnis erwartet. Es ist das erste Mal, dass die Partei in Bremen auf diesem Weg ihre Spitzenkandidatin bestimmt hat.

Die Grünen regieren im kleinsten Bundesland mit der SPD in dritter Legislaturperiode und stellen mit Linnert auch die stellvertretende Regierungschefin in Bremen. Die Finanzsenatorin zählt auch zum sogenannten Spitzen-Trio, dem auch Schaefer und zudem Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann angehören.