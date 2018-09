Grüne küren Fraktionschefin Schaefer zur Spitzenkandidatin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer wird als Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Bürgerschaftswahl im Mai antreten. Bei einer Urwahl setzte sich die 47-Jährige mit fast 54 Prozent der Stimmen gegen die Finanzsenatorin und stellvertretende Regierungschefin Karoline Linnert durch. Für die 59-Jährige hatten rund 46 Prozent votiert, wie die Partei am Montag bekanntgab. Die Bremer Grünen hatten erstmals in ihrer Geschichte in einer Urwahl über die Spitzenkandidatur entschieden. Die Grünen regieren im kleinsten Bundesland mit der SPD inzwischen in dritter Legislatur. Die Landesliste wollen die Grünen am 8. Dezember aufstellen.