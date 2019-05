Finanzen und Verkehr könnten Knackpunkte in Bremen werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Seit der Bürgerschaftswahl am Sonntag in Bremen klopfen fünf Parteien die Chancen auf Koalitionsverhandlungen über zwei unterschiedliche Regierungsbündnisse ab. Es geht um Jamaika oder Rot-Rot-Grün. Die Grünen haben die Schlüsselrolle, sehen aber Differenzen zur FDP und Linken. Welche Themen stehen im Fokus?

FINANZPOLITIK: Bremen ist mit mehr als 20 Milliarden Euro verschuldet. Die Grünen legen ein Schwergewicht auf die Finanzpolitik, auch weil Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) diese in den vergangenen Jahren entscheidend prägte. "Wir halten an der Schuldenbremse fest und wollen tilgen", benennt Fraktionschefin Maike Schaefer einen aus ihrer Sicht harten Differenzpunkt zu den Linken.

Die Linken geben im Grundsatz Investitionen den Vorrang vor Schuldenabbau. Sie haben sich oft dezidiert gegen die Schuldenbremse und ein "Kaputtsparen" ausgesprochen. Den Investitionsstau im Schulbereich würde die Linke am liebsten mit der Gründung einer Schulbaugesellschaft beantworten. Die soll für Schulbauten zuständig sein, eigene Kredite aufnehmen können und mit neuen Stellen ausgestattet werden.

VERKEHR: Eine autofreie Innenstadt bis 2030, wie es die Grünen fordern, dürfte der FDP in einem Jamaika-Bündnis schwer zu vermitteln sein. Die Verkehrspolitik ist aber ein Kernstück der Grünen, die auf eine Verkehrswende setzen. Die Liberalen wollen Bremen dagegen "wieder stärker als Autostadt" begreifen und sicherstellen, dass im Sinne der Ökologie und der Ökonomie der Verkehr fließt. Die Überschrift der FDP lautet: "Moderne Autostadt".

Den ÖPNV ausbauen wollen eigentlich alle Parteien. Am weitesten geht die Linke, die den öffentlichen Personennahverkehr den Nutzern komplett kostenfrei zur Verfügung stellen will. Die SPD will das für Kinder und Jugendliche, die Grünen wollen ein Jahresticket für 365 Euro einführen.

BILDUNG: Alle Parteien - bis auf die FDP - haben erst im Herbst des vergangenen Jahres ihre Unterschrift unter die Verlängerung des sogenannten "Bremer Schulfriedens" gesetzt. Der hält an der bestehenden Schulstruktur fest, die ein zweigliedriges System aus Gymnasien und Oberschulen vorsieht und an der Umsetzung der Inklusion festhält. Alle wollen mehr Ausgaben für die Bildung und eine bessere Unterrichtsversorgung. Unterschiede gibt es aber bei den Parteien unter anderem in puncto Noten. CDU und FDP wollen sie in der Grundschule wieder einführen ab der dritten Klasse, die Linke will sie ganz abschaffen. Die Grünen lehnen Noten weiterhin für Grundschüler ab. In Bremen arbeiten die Grundschulen ohne Noten.