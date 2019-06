Endspurt für rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen in Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - SPD, Grüne und Linke kommen heute planmäßig das vorletzte Mal zu Verhandlungen über eine rot-grün-rote Koalition in Bremen zusammen. Auf der Tagesordnung stehen die Themen Finanzen, Bildung und Umwelt. Nach der sechsten und letzten Verhandlungsrunde am Samstag soll das Bündnis im kleinsten deutschen Bundesland stehen. Am Sonntag soll der Entwurf des Koalitionsvertrages noch einmal redigiert und dann kommende Woche auf drei Parteitagen zur Abstimmung gestellt werden. Bei den Linken muss ein zusätzlicher Mitgliederentscheid abgewartet werden, dessen Ergebnis erst am 22. Juli erwartet wird. Es wäre die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland.