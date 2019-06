CDU und FDP in Bremen versprechen Grünen mehr Klimaschutz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die Parteien im Bundesland Bremen haben auf der Suche nach einer neuen Regierung erstmals in den möglichen Dreierbündnissen Schwarz-Grün-Gelb und Rot-Rot-Grün beraten. CDU und FDP betonten ihre Bereitschaft, den Grünen beim Klimaschutz weit entgegenzukommen - notfalls auch gegen die Linie ihrer Parteien im Bund. Die SPD sieht mehr Einendes als Trennendes und damit die Grundlage für Koalitionsverhandlungen über Rot-Rot-Grün an der Weser gelegt.

CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder machte klar, dass eine Abgabe auf den Ausstoß des klimaschädlichen Gases Kohlendioxid (CO2) nötig sei: "Wir denken tatsächlich ein bisschen anders als die Bundes-CDU." Falls Meyer-Heder seine sogenannte Jamaika-Koalition zusammenbringt, könnte er erster CDU-Regierungschef im kleinsten Bundesland werden. Er sah für Koalitionsverhandlungen nur noch wenige zu klärende Fragen.

"Für uns stehen die Zeichen auf Grün", sagte die FDP-Fraktionschefin Lencke Steiner nach dem Treffen. Warnungen ihres Bundesvorsitzenden Christian Lindner im Deutschlandfunk vor einer radikalen Klimaschutzpolitik machte sie sich nicht zu eigen.

Die Grünen sondierten am Montag sowohl mit CDU und FDP als auch mit SPD und Linkspartei. Ihnen kommt nach der Landtagswahl vom 26. Mai die entscheidende Rolle zu. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Maike Schaefer deutete nicht an, welchem Partner ihre Partei zusagen werde. Sie berichtete, dass Union und Liberale versprochen hätten, Initiativen für mehr Klimaschutz im Bundesrat zu unterstützen.

Der Grünen-Landesvorstand will am Mittwoch möglicherweise einen Vorschlag machen, mit wem Koalitionsverhandlungen geführt werden sollen. Ob es aber eine solche Empfehlung geben wird, müsse noch im Landesvorstand besprochen werden, sagte Schaefer. Am Donnerstag soll ein Landesparteitag abstimmen.

SPD und Linke sahen nach dem ersten Dreier-Sondierungsgespräch mit den Grünen die Chancen für Verhandlungen über ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis gestiegen. "Aus unserer Sicht ist die Grundlage dafür geschaffen, in ergebnisorientierte Koalitionsgespräche einzusteigen", sagte Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) am Montag nach rund dreistündigen Gesprächen. Die SPD ist nach der Landtagswahl am 26. Mai nach mehr als 70 Jahren an der Macht in Bremen erstmals nur zweitstärkste Kraft nach der CDU.

Schaefer bezeichnete das Treffen als konstruktiv, blieb aber zurückhaltender als Sieling. Sie werde zum jetzigen Zeitpunkt keine Tendenz-Aussagen machen. Die Grünen hätten eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen.

In der vergangenen Woche hatten die Parteien jeweils zu zweit sondiert. "Das ist für uns eine spannende Frage, wie die Dreierdynamik funktioniert", sagte die Linken-Fraktionsvorsitzende Kristina Vogt vor den Gesprächen am Montag. Danach äußerte sie sich positiv: "Wir sind viel weiter gekommen, als wir das nach den Einzelgesprächen erwartet hätten."