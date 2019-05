Bremer Parteien suchen weiter nach Regierungsbündnissen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - An den Sondierungsgesprächen im Bundesland Bremen haben am Freitag erstmals auch FDP und Linkspartei teilgenommen. Die CDU sprach mit der FDP, die sie als dritten Partner neben den Grünen für ein Jamaika-Bündnis braucht. Wie in den Tagen zuvor äußerten sich die Politiker nicht zu den Inhalten.

Der CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder sagte nur vage, man habe den Grünen in der Sondierung Zugeständnisse gemacht. Nun müsse man sehen, wie dies mit der FDP zusammenpasst. "Es geht jetzt darum, für Bremen etwas zu verändern. Und ich glaube, wir haben hier die besten Karten in der Hand, um gemeinsam etwas zu gestalten", sagte die FDP-Fraktionschefin Lencke Steiner.

Parallel berieten Grüne und Linkspartei, deren Vertreter einander herzlich begrüßten. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Maike Schaefer verwies aber auf die Kluft, dass die Linke die Schuldenbremse ablehne. Ihre Partei gehe "auf Augenhöhe" in die Gespräche, sagte Linken-Fraktionschefin Kristina Vogt. Die regierende SPD will trotz Stimmenverluste bei der Landtagswahl vom vergangenen Sonntag ein Bündnis mit Grünen und Linken schmieden.

Für Freitagnachmittag waren Gespräche zwischen Grünen und FDP sowie zwischen SPD und Linkspartei geplant. Die Grünen wollen kommende Woche entscheiden, welchem Bündnis sie den Vorzug geben.