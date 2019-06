Bremer Linke will Verhandlungen für Rot-Grün-Rot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Die Bremer Linke hat sich für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen entschieden. Auf einem Landesparteitag am Donnerstagabend stimmte eine Mehrheit der Delegierten dafür. Viele bezeichneten Koalitionsverhandlungen als Chance. Sie forderten, selbstbewusst in die Gespräche zu gehen, um zu prüfen, ob eine Regierung im Sinne der Linkspartei möglich sei.

Eine Koalition aus SPD, Grünen und Linke wäre die erste in einem westdeutschen Bundesland. Mit Rot-Grün-Rot könnte die Bremer SPD trotz ihres historisch schlechten Ergebnisses an der Regierung bleiben. Die CDU war bei der Landtagswahl am 26. Mai erstmals in Bremen stärkste Kraft geworden.