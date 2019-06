Bremer Linke beraten über Koalitionsverhandlungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa) - Die Linken in Bremen haben am Donnerstag bei einem Parteitag ihre Beratung darüber begonnen, ob sie Koalitionsgespräche mit der SPD und den Grünen aufnehmen wollen. Die Basis will noch am Abend darüber abstimmen, ob es zu offiziellen Koalitionsverhandlungen kommt. Der Landesvorstand der Linken sei dafür, sagte der Landesvorsitzende Felix Pithan. Co-Vorsitzende Cornelia Barth betonte: "Wir haben es gut gemacht. Jetzt geht es darum, die weiteren Schritte gemeinsam zu machen."

Sollte es zu einer rot-grün-roten Koalition kommen, so wäre das die erste in einem westdeutschen Bundesland. Mit Rot-Grün-Rot könnte die Bremer SPD trotz ihres historisch schlechten Ergebnisses an der Regierung bleiben. Die CDU ist bei der Landtagswahl am 26. Mai erstmals in Bremen stärkste Kraft geworden, sie dürfte bei der Regierungsbildung aber leer ausgehen.

Wichtige Themen aus Sicht der Linken in Bremen sind der Schulbereich, Wohnungspolitik und sozialer Zusammenhalt. Hier sei ein Konsens mit SPD und Grünen denkbar, sagte Pithan. Nach ersten Sondierungen gebe es aber auch den Eindruck, dass es den Linken nicht gelingen werde, in Koalitionsgesprächen ihre Forderungen nach Abschaffung der Schuldenbremse und nach einem Aus für den Verfassungsschutz durchzusetzen.