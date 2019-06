Bremen: Klimaschutz soll künftig eine zentrale Rolle spielen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Klimaschutz soll nach dem Willen von SPD, Grünen und Linken in Bremen künftig eine wesentliche Rolle spielen. So sollen die Kohlekraftwerke im kleinsten Bundesland 2023 vom Netz genommen werden, sagte Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer am Freitag nach der dritten Verhandlungsrunde für ein rot-grün-rotes Regierungsbündnis. Dafür sollen die politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, auch um den Beschäftigten Perspektiven zu geben. Die Verhandlungsteilnehmer einigten sich darauf, dass für Bremen eine sogenannte Klimanotlage ausgerufen werden soll. "Das bedeutet, dass wir in Zukunft bei allen politischen Entscheidungen immer den Aspekt Klimaschutz, Klimawandel berücksichtigen", sagte Schaefer.

Erneuerbare Energien sollen künftig im Fokus stehen, Solar- und Windenergie ausgebaut werden. "Klimapolitik muss man auch wirtschaftspolitisch begreifen", sagte die Linken-Fraktionschefin Kristina Vogt. Bremen müsse daher in Forschung und Entwicklung investieren. Auch Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) betonte, dass Klimaschutz künftig deutlich mehr Gewicht bekommen soll. "Das ist ein richtiger Paradigmenwechsel gegenüber dem, was bislang Politik war." Der neue Fokus sei eine Lehre unter anderem aus den gesellschaftlichen Entwicklungen. Beim Bau und der Sanierung von Gebäuden werde Klimaschutz künftig eine zentrale Rolle spielen. In der kommenden Legislaturperiode sollen Sieling zufolge Zehntausende neue Wohnungen gebaut und weitere Grundlagen für mehr bezahlbaren Wohnraum geschaffen werden.

SPD, Grüne und Linke haben drei weitere Verhandlungsrunden in großer Besetzung geplant. Parallel dazu tagen Fachgruppen. Der Entwurf eines Koalitionsvertrages soll am Samstag kommender Woche (29. Juni) stehen. Dann muss er von Parteitagen gebilligt werden. Sollte es zu einem Bündnis kommen, wäre dies die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland.

Bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai war die CDU erstmals seit mehr als 70 Jahren in Bremen stärkste Kraft geworden. Deren Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder strebte eine Jamaika-Koalition an, doch die Grünen entschieden sich letztlich für Verhandlungen über ein Linksbündnis. Die neu gewählte Bürgerschaft soll am 3. Juli zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammenkommen.