Niedersachsens CDU setzt Landesparteitag fort

Braunschweig (dpa/lni) - Die niedersächsische CDU setzt heute ihren zweitägigen Landesparteitag in Braunschweig fort. Die Delegierten werden über den Leitantrag "Meine Heimat Niedersachsen" sowie über Anträge zu einem Zuwanderungsgesetz und zur allgemeinen Dienstpflicht für junge Leute diskutieren.

Am Freitag war der bisherige Landesvorsitzende Bernd Althusmann mit 83 Prozent in seinem Amt bestätigt worden. 359 Delegierte gaben ihre Stimme ab. Davon stimmten 298 für Althusmann, 61 gegen ihn. Es gab zehn Enthaltungen. Gegenkandidaten waren nicht angetreten. Althusmann war bei der vergangenen Landtagswahl im Oktober als Herausforderer gegen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ins Rennen gegangen, hatte die Wahl aber verloren. Später schmiedete er gemeinsam mit Weil eine große Koalition und übernahm in der rot-schwarzen Landesregierung das Amt des Wirtschaftsministers.