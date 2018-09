Niedersachsen-CDU will Gründer stärker fördern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Die niedersächsische CDU will Unternehmensgründer aus Wissenschaft und Forschung besser unterstützen. Einen entsprechenden Leitantrag verabschiedeten die Delegierten einstimmig auf dem Landesparteitag am Samstag in Braunschweig. "Wir wollen Niedersachsen mehr Wagnis-Kapital zur Verfügung stellen", sagte der Landesvorsitzende Bernd Althusmann. Er gehe deshalb davon aus, dass noch in diesem Jahr die Frage der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Gründungsstipendien in Höhe von insgesamt zwei Millionen Euro angegangen werde. Darüber müsse noch mit den anderen Fraktionen im Landtag verhandelt werden, so Althusmann.