Niedersachsen-CDU: Althusmann als Vorsitzender wiedergewählt

Braunschweig (dpa/lni) - Bernd Althusmann ist erneut zum Vorsitzenden der niedersächsischen CDU gewählt worden. Bei dem Landesparteitag am Freitag in Braunschweig wurde der 51 Jahre alte niedersächsische Wirtschaftsminister mit 83 Prozent in seinem Amt als Landeschef bestätigt. 359 Delegierte gaben ihre Stimme ab. Davon stimmten 298 für Althusmann, 61 gegen ihn. Es gab zehn Enthaltungen. Gegenkandidaten waren nicht angetreten.