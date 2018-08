Havliza soll Mitglied im Präsidium der CDU werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) soll Mitglied im Präsidium des CDU-Landesverbandes werden. Dies kündigte der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann an. Das letzte Wort dazu haben die Delegierten auf dem Landesparteitag am 7. und 8. September in Braunschweig. Dort wird auch der Landesvorstand neu gewählt. Althusmann wird wieder für den Posten des Landesvorsitzenden antreten. Die 60 Jahre alte Juristin Havliza leitete mehrere Jahre einen Senat für Staatsschutzsachen am Oberlandesgericht Düsseldorf. Im Landtagswahlkampf 2017 holte Althusmann sie in sein Spitzenteam. Seit November 2017 ist Havliza niedersächsische Justizministerin.