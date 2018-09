CDU-Landesverband bestimmt auf Parteitag neue Spitze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der Landesverband der CDU Niedersachsen will heute auf dem Parteitag in Braunschweig einen neuen Vorstand wählen. Der amtierende Landesvorsitzende, Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, tritt wieder an. Bisher hat sich noch kein Gegenkandidat aufstellen lassen. Generalsekretär soll Kai Seefried bleiben. Auch die stellvertretenden Landesvorsitzenden Maria Flachsbarth, Fritz Güntzler und Reinhold Hilbers kandidieren erneut. Als künftige Schatzmeisterin soll Justizministerin Barbara Havliza ins Präsidium aufrücken. Die 60-jährige Juristin würde damit dem Europa-Abgeordneten Burkhard Balz folgen, der in den Vorstand der Deutschen Bank wechselt.

Auf ihrem zweitägigen Parteitag werden die knapp 450 Delegierten außerdem über Anträge zu einem Zuwanderungsgesetz und zur allgemeinen Dienstpflicht für junge Leute diskutieren.