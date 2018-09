Althusmann warnt vor Brandstiftern in der AfD

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann hat vor einer neuen Form von Extremismus in Deutschland gewarnt und einer Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD eine Absage erteilt. "Es gibt in der AfD nicht nur Biedermänner, es gibt auch Brandstifter", sagte Althusmann auf dem Landesparteitag am Freitag in Braunschweig. Wer gemeinsam mit Pegida und gewaltbereiten Hooligans marschiere, die die Polizei attackierten, der handele nicht patriotisch, sagte Althusmann mit Blick auf die Ereignisse in Chemnitz. "Eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD bleibt für mich ausgeschlossen", betonte der CDU-Landeschef unter langem Applaus der Delegierten.

Die Niedersachsen-CDU bestimmt in Braunschweig einen neuen Landesvorstand. Es gilt als sicher, dass Wirtschaftsminister Althusmann erneut zum Landesvorsitzenden gewählt wird. Bisher hat sich noch kein Gegenkandidat aufstellen lassen.